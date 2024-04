Bezpłatna projekcja filmu „Filip” w Zorzy już 16 kwietnia

Bezpłatna projekcja filmu „Filip” w reżyserii Michała Kwiecińskiego odbędzie się we wtorek 16 kwietnia w kinie „Zorza” o godzinie 18.

Dostępność biletów do sprawdzenia pod numerem telefonu 17 86 06 054. Wejściówki można odbierać w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18 oraz w kinie „Zorza”.

Michał Kwieciński nakręcił film na podstawie wydanej w 1961 roku powieści Leopolda Tyrmanda pod tym samym tytułem.

Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.