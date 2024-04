Jakie warsztaty przygotowały dla mieszkańców Rzeszowskie Piwnice w maju?

Rzeszowskie Piwnice to interaktywna instytucja kultury działająca w strukturach Estrady Rzeszowskiej – samorządowej instytucji kultury Miasta Rzeszowa.

Idea działania instytucji zakłada połączenie i przenikanie się perspektyw – historycznej i współczesnej oraz lokalnej i ponadregionalnej. Ukierunkowana jest ona na rozwój sztuki współczesnej w Rzeszowie – stolicy województwa podkarpackiego, a także jej szeroką prezentację, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeszowa na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych i edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Rzeszowskie Piwnice realizują misję dydaktyczną, rozwojową i promocyjną między innymi poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń i kursów.

To ważna rzeszowska instytucja kultury zachęca do udziału w spotkaniach warsztatowych, by kreatywnie spędzić czas. Oferuje szereg majowych wydarzeń zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapewnia, że będzie i tanecznie i śmiesznie, a na pewno kreatywnie.