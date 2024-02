Dziecięcy Uniwersytet Techniczny rozpoczyna kolejną rekrutację w Rzeszowie

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT) już 30 raz zaprasza do rekrutacji na swoje interaktywne wykłady i warsztaty. Z roku na rok organizatorzy mają coraz trudniejsze zadanie do wykonania z uwagi na fakt, iż każdy semestr niesie ze sobą nowe, niepowtarzające się w danym mieście DUT tematy zajęć. Niewątpliwie to właśnie różnorodność i tematyka prowadzonych wykładów i warsztatów stała się sukcesem projektu.

Celem Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego jest pokazanie małym studentom, że nauka może mieć różne formy, nie musi kojarzyć się z nudą czy szkolnym przymusem lecz wręcz przeciwnie – odpowiednie przygotowanie zajęć sprawia, że staje się ona świetną zabawą i wyjątkowym spędzeniem czasu wolnego.

Harmonogram semestru letniego 2024 w Rzeszowie dla swoich uczestników przewiduje cztery godzinne wykłady popularnonaukowe wyróżniające w tym semestrze dziedziny matematyki, fizyki, kryminalistyki ale także psychologii. Podczas pierwszego wykładu uczestnicy zdobędą sekretną wiedzę prosto z Hogwartu ucząc się czarodziejskich trików takich jak lewitowanie czy przesuwanie przedmiotów bez dotykania, dowiadując się przy tym ile fizyki jest w magii czy iluzji. Będąc już w temacie magii, na kolejnym wykładzie mali studenci poznają jej zastosowanie w matematyce, odkrywając, że liczby można wykorzystywać nie tylko do żmudnych obliczeń, ale także do... przewidywania przyszłości, czytania w myślach czy ukrywania wiadomości przed niepowołanymi oczami. Z kolei podczas kryminalistycznego wykładu uczestnicy wcielą się w rolę detektywa poznając sekrety jego pracy oraz badając różnego rodzaju ślady… nawet te zostawione przez dinozaury. Nie zabraknie też tematów poświęconych emocjom, które każdy z nas doświadcza lecz nie zawsze potrafi sobie z tym poradzić. Mowa tutaj o złości. Czy rzeczywiście szkodzi ona naszej piękności? Analizując „gorące myśli”, które rozpalają i podsycają złość, dzieci wypracują techniki radzenia sobie z pojawiającymi się w nas trudnymi emocjami.

W planach semestru pojawią się również półtoragodzinne warsztaty, które prowadzone będą w małych 20 osobowych grupach. Każdy zakwalifikowany uczestnik weźmie udział w dwóch sesjach warsztatowych. Tym razem dzieci będą eksperymentować z żywiołem, bez którego nie przeżylibyśmy, a którego zastosowanie i potęga może wiele nauczyć – mowa tutaj o wodzie. Podczas wodnych warsztatów dzieci wykonają wiele doświadczeń, poznając przy tym prawa nauki. Z kolei drugi temat warsztatów dotyczyć będzie zjawiska fluorescencji. Dzieci zostaną wprowadzone w tajniki emisji światła przez różne przedmioty codziennego użytku, dowiedzą się również wielu praktycznych rzeczy jak np. odróżniania pieniędzy fałszywych od prawdziwych.

Uczestnicy wykładów na pierwszym spotkaniu otrzymają wyprawkę studenta składającą się z indeksu, identyfikatora, notesu oraz wybranego gadżetu DUT. Z kolei uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo „Zestaw Naukowca” zawierający materiały wraz z instrukcją do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania w domu. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w soboty na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.