Za nami pierwsze zajęcia w Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym w Rzeszowie

Podczas wykładu inaugurującego semestr letni, prowadzonego przez Tomasza Madeja, uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki fizyki poprzez ciekawe eksperymenty. Pytania, które z pozoru mogą wydawać się czarodziejskie, takie jak możliwość lewitacji czy przesuwania przedmiotów bez dotykania ich, znalazły swoje naukowe wyjaśnienie. Dzieci wcielając się w role małych naukowców, odkrywały, że świat nauki jest równie ekscytujący, co magiczny.

Każdy uczestnik otrzymuje własny indeks oraz "Zestaw naukowca", który umożliwia przeprowadzanie własnych eksperymentów. To inicjatywa, która stawia na rozwój umiejętności poznawczych i kreatywności młodych umysłów.

Program Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego jest możliwy głównie dzięki wsparciu Partnera Strategicznego - firmy Pratt & Whitney Rzeszów oraz we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Zajęcia odbywają się również w pięciu miejscach - Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie, co umożliwia jeszcze większej liczbie dzieci dostęp do nauki.

Semestr letni DUT w Rzeszowie zapowiada się ciekawie. Dzieci mogą bezpłatnie skorzystać jeszcze z trzech wykładów i dwóch warsztatów. Każde z tych wydarzeń ma na celu rozbudzenie ciekawości i pasji do nauki.