Uczniowie Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka zorganizowali zbiórkę dla Romskich dzieci z Ukrainy

To też zainspirowało później nauczycieli, którzy na przedmiotach poruszali rozmowy na temat Romów, stereotypów i ich ciężkiej sytuacji

Jak powiadomiła nas pani Małgorzata, uczniowie podeszli do całego przedsięwzięcia profesjonalnie. Przygotowali prezentację o historii Romów, przedstawili ją w każdej klasie, przygotowali plakaty, informacje o zbiórce.

Inicjatywa tej zbiórki wyszła od jednego z uczniów, Mateusza. Jego rodzice też byli zaangażowani w prowadzenie takich działań. On skontaktował nas ze Stowarzyszeniem, które zajmuje się pomocą uchodźcom z Ukrainy. Okazało się, że jest grupa, która właśnie potrzebuje pomocy

- zauważyła doktor Małgorzata Buczek-Kowalik. Nie tylko uczniowie zaangażowali się w przedsięwzięcie, także rodzice oferują swoją pomoc, chociażby z przewiezieniem darów, czy kupieniem potrzebnych rzeczy.

Romscy uchodźcy w odróżnieniu od ukraińskich mają znacznie trudniejszy dostęp do pomocy w podstawowych kwestiach, takich, jak mieszkania, praca, opieka medyczna, czy chociażby dostęp do informacji. Wszystko to za sprawą dyskryminacji i antycyganizmu.