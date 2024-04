Włoski przebój na Babskim Wieczorze w kinie Zorza

W holu kina od godz. 18 zaplanowano różne pokazy kosmetyczne i dietetyczne dla pań.

Kino nie prowadzi rezerwacji miejsc na seans. Bilety w cenie 20 zł można kupić w kasie, biletomacie lub przez internet.

„Jutro będzie nasze” to jeden z największych przebojów kinowych we Włoszech, gdyż wyprzedził w tamtejszym box office nawet „Barbie” Grety Gerwig i „Oppenheimera” Christophera Nolana. Film obejrzało w ub. roku 4 mln widzów, zarobił on ponad 31 mln euro, wyprzedzając włoskiego rekordzistę wszechczasów – „Życie jest piękne” Roberto Benigniego. Sukces tym większy, że jest to debiut reżyserki Paoli Cortellesi. Jej film docenił tygodnik katolicki „Famiglia Ciristana”, ogłaszając reżyserkę Włoszką 2023 roku.

Akcja filmu „Jutro będzie nasze” rozgrywa się w podnoszącym się z kryzysu powojennym Rzymie i nawiązuje do dzieł neorealizmu włoskiego choćby przez czarno-białe zdjęcia, w szlachetną tradycję wkłada jednak współczesne treści. „Jutro będzie nasze” mówi o zbiorowym przebudzeniu, o kobietach, które jako pierwsze odważyły się przeciwstawić dziedzictwu przemocy. Przeplatający śmiech i łzy, wprost dotykający bolesnych doświadczeń, a przy tym lekki film Cortellesi dowodzi, że przyszłość leży – dosłownie – w naszych rękach.