Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie rusza z akcją czytelniczo-przyrodniczą „Zaczytana łąka”

Akcja „Zaczytana łąka” skierowana jest do tych wszystkich miłośników książek, którym leży na sercu dobro planety. Dlatego WiMBP wyszła do swoich najmłodszych czytelników z inicjatywą połączenia promocji czytelnictwa z zachęcaniem do dbania o naszą planetę poprzez zakładanie łąk kwietnych.