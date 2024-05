Wykładowca WSIiZ w Rzeszowie stworzył teledysk do międzynarodowego deathmetalowego zespołu Banisher

Krótkometrażowa animacja wykładowcy WSIiZ dra Mikołaja Birka „Góra” zakwalifikowała się do Konkursu Filmów Polskich na 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. MFFA Animator to największy w Polsce festiwal filmu animowanego, jego pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku i stanowiła kulminację obchodów 60-lecia polskiej animacji.

„Góra” to bazująca na konwencji postapokaliptycznego kina drogi i przygodowych gier wideo opowieść o podróży. Samotny wędrowiec przemierza opustoszały krajobraz w poszukiwaniu tajemniczego szczytu, kryjącego klucz do naprawienia rozpadającej się rzeczywistości.

Krótkometrażowy film „Góra” został zrealizowany w ramach pracy doktorskiej autora „Gra w tworzenie. Warsztat współczesnego artysty multimedialnego”, obronionej z wyróżnieniem w październiku 2023 roku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Animacja z filmu „Góra” znalazła się wśród 100 najlepszych prac konkursu- wyzwania organizowanego przez Clintona Jonesa, twórcę 3D i autora popularnego kanału na YouTube, znanego jako „pwnisher”.

Jego wyzwania polegają na stworzeniu krótkiej animacji w oparciu o dostarczony brief i szablon. Najnowsza edycja nosiła nazwę „Eternal Ascent”.