„Giganci Rzeszów" oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki na Osiedlu Załęże!

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

W programie m.in.:

Gościć będziemy wystawę mobilną Podkarpackiego Centrum Nauki ŁUKASIEWICZ, gdzie większość eksponatów jest interaktywna i zachęca do samodzielnego eksperymentowania. Dzięki temu konstrukcje wzbudzają ciekawość i zachęcają do zadawania pytań: Jak to jest zrobione? Jak to działa? Poprzez zabawę można będzie poznać ciekawostki związane z przyrodą, fizyką, stworzyć film animowany - mówi Anna Małecka, kierownik RDK Filia Załęże;

Zapraszamy na niezapomniane wydarzenie, gdzie świętujemy nie tylko Dzień Matki, ale także wzmacniamy więzi sąsiedzkie poprzez wspólne spędzanie czasu. Przygotuj się na pełen uroku dzień, pełen zabawnych aktywności, które połączą nasze społeczności w jedną serdeczną rodzinę. Dołącz do nas. Nie może Cię zabraknąć na jedynym tego typu pikniku rodzinnym! Wstęp wolny!