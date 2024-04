Już po raz trzeci w zamkowej fosie w Rzeszowie wysłuchamy utworów patriotycznych podczas III Podkarpackiego Festiwalu Patriotycznego

Kiedy Dzień Flagi ustanowiono świętem narodowym?

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2024 roku. Święto ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Obchodzone jest nie tylko w kraju, ale w wielu państwach na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach. 2 maja - poza Dniem Flagi - obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Przypadające na dzień 2 maja święto Polaków nie jest dniem wolnym od pracy, ale wiele osób bierze w tym dniu urlop, by nie iść do pracy pomiędzy dwoma dniami wolnymi - 1 maja, w którym przypada Święto pracy oraz 3 maja, w którym obchodzona jest przez Polaków rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a przez katolików uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Trzy dni wolnego jest okazją do zaplanowania dłuższego wyjazdu i odpoczynku w gronie najbliższych.