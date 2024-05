Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza na podwieczorek poetycki Teresy Glazar

„Tramp-poeta podkarpacki”

Cykl spotkań autorskich Klubu Promocji Twórczości Literackiej „Tramp - poeta podkarpacki”, organizowany jest przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie. Niedawno obchodził swój 5. jubileusz istnienia.

Podwieczorki poetyckie odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w kawiarni Cafe Park. Jest to lokal znajdujący się na parterze galerii handlowej Center Park Rzeszów na ul. Kolejowej 1. Spotkania z poezją prowadzi Katarzyna Niedzielska, poetka i pomysłodawczyni cyklu spotkań należąca do RSTK. W lokalu pracują osoby niepełnosprawne, ale miejsce to znane jest ze wspaniałych słodkości i bardzo przystępnych cen.

W lokalu można również napić się herbaty, kawy lub smoothie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 oraz w sobotę do godz. 15.00.

Działalność Klubu Promocji Twórczości Literackiej „Tramp - poeta podkarpacki” ma na celu wsparcie i promocję debiutujących poetów z Podkarpacia, poprzez cykliczne spotkania, podczas których poeci mają okazję do zaprezentowania swojej osoby oraz twórczości literackiej, zwłaszcza jeśli do tej pory pisali do szuflady.