Restauracja "Grota" w Rzeszowie w najbliższą środę, 15 maja zapachnie bzami oraz zabrzmi literaturą i muzyką!

Niezwykłych głosów użyczą niesamowite dziewczyny z Sekcji Wokalnej Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił i pokazać to, co do tej pory skrzętnie chowali do szuflady. Będzie okazja by podczas tego wieczoru przeczytać swoją poezję - zachęca pisarka Małgorzata Matwij, autorka takich powieści jak: "Madame Blanche", "W sieci kłamstwa", "W objęciach prawdy", "Brakujące ogniwo" i "Wadliwy gen".