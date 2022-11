Koncert premierowy promujący album winylowy Late Night Poems – Ostatni Dzień Lata już w niedzielę

Wystąpią:

Robert Żurek (gościnnie) - słowo

Bartłomiej „Eskaubei” Skubisz – słowo, instrumenty perkusyjne

Piotr Lemańczyk – kontrabas, gitara basowa

Michał Szkil – instrumenty klawiszowe

Tomasz Nowak – trąbka

Dawid Fortuna – perkusja

Tak o płycie „Ostatni Dzień Lata” mówi sam autor, Bartłomiej Skubisz:

- „To album o emocjach. O przyjaźni i miłości, ale też o samotności, smutku i tęsknocie. To próba ubrania w słowa i muzykę tego, co nieuchwytne i tkwiące w najgłębszych zakamarkach naszego jestestwa. To radość z małych rzeczy w niepewnych czasach i opowieść o nieustającej potrzebie prawdziwych, intensywnych i głębokich relacji, które w pędzącym i zdigitalizowanym świecie nie zawsze są w stanie przetrwać próbę czasu. To wreszcie pamiątka magicznej podróży trójki przyjaciół w ostatnie dni lata 2020 roku.”

Bilety:

49 zł przedsprzedaż

59 zł w dniu koncertu

dostępne w Kino za Rogiem oraz na www.niezla-sztuka.pl