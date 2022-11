Premierowy koncert promujący album winylowy Late Night Poems. Zobaczcie zdjęcia

Koncert premierowy promujący album winylowy Late Night Poems – Ostatni Dzień Lata, który ukazuje się 28 października nakładem prestiżowego wydawnictwa U Know Me Records. LNP to mistrzowskie połączenie akustycznego jazzu w jego kilku wymiarach ze słowem mówionym w konwencji spoken word /jazz & poetry oraz aktorską interpretacją tekstów twórcy Late Night Poems – Bartłomieja Skubisza w wykonaniu Roberta Żurka, aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Zespół tworzą czołowi muzycy polskiej sceny jazzowej, a materiał, który powstał podczas spontanicznej sesji nagraniowej, niesie w sobie ducha wolności, improwizacji i uważnego słuchania siebie nawzajem. To muzyczna i poetycka podróż krętą ścieżką prowadzącą od plaż Bałtyku, przez ulice jednego z robotniczych miast i nocne studio w radiu, aż po egzystencjalne rozważania.