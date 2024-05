Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne zaprasza mieszkańców Rzeszowa do Galerii Nierzeczywistej RSF na kolejny otwarty PDF!

Kolejny otwarty PDF odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca na 18:30 w Galerii Nierzeczywistej RSF.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne zaprasza do udziału wszystkich mieszkańców Rzeszowa, by pokazali swoje najlepsze zdjęcie zrobione w maju.

Wyślij zdjęcie (pojedyncze lub zestaw w formie kolażu w jednym pliku)* na adres [email protected], do poniedziałku 3 czerwca włącznie. Prócz naszej oceny, zdjęcia zostaną wysłane do subiektywnej oceny fotografowi spoza stowarzyszenia, a wybrane zdjęcie trafi na witrynę Galerii Nierzeczywistej RSF do Galerii Jednego Zdjęcia - czytamy na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Fotograficznego.