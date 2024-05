Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W wyniku pożaru rodzina z Borku Starego (gm. Tyczyn) straciła niemalże cały dorobek swojego życia, a obecny stan domu sprawia, że nie nadaje się on do mieszkania. W związku z tym rodzina pilnie potrzebuje wsparcia.

1 maja był dniem szczególnym dla Polski, ponieważ dokładnie 20 lat temu wstąpiła do Unii Europejskiej. To wydarzenie zapoczątkowało znaczące zmiany w całym kraju, również na Podkarpaciu, gdzie Fundusze Europejskie odegrały kluczową rolę.

11 maja o godz. 18 odbędzie się tegoroczny finał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Nastolatek, podczas którego zostaną wyłonione najpiękniejsze mieszkanki naszego regionu. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Bilety na wydarzenie można było kupić tylko online.

Wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurach przydrożnych, potocznie nazywane majówkami - to piękna polska tradycja, przez wiele lat kultywowana przez kolejne pokolenia Polaków. Również Rzeszowianie, zarówno młodzi, jak i starsi, chętnie gromadzą się w maju pod figurami Matki Boskiej, by by wspólnie się modlić. W trakcie nabożeństwa majowego przy kapliczce wierni odmawiają Litanię Loretańską. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.