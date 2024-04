"Zapora" nad Wisłokiem w Rzeszowie otwiera nowy sezon z przytupem. Mieszanka funk, hip hopu i jazzu pozwoli tańczyć do białego rana

Lokal działa w sezonie letnim w zależności od pogody nawet do końca października. Otwarcie lokalu odbyło się 1 4 lipca 2023 roku , podczas którego koncert dał T-Sax & DJ Nick.

Co oferuje "Zapora"?

Plażowy bar „Zapora” jest wyposażony w drewniany podest, na którym zamontowane są stoliki dla klientów, oraz strefę wypoczynku z leżakami, która znajduje się obok lokalu. Bar zapewnia chillout z widokiem na zalew na Wisłoku i odpoczynek od zgiełku miasta. Jest w nim również miejsce do tańca i imprez plenerowych. Regularnie w sezonie odbywają się tam koncerty z muzyką na żywo. Miejsce jest przyjazne zwierzakom, zwłaszcza psom.

Menu lokalu "Zapora"

Rozpoczęcie sezonu 2024

Na uczestników czeka mieszanka funk, hip hopu i jazzu, która sprawi, że będzie można tańczyć do białego rana i po prostu miło spędzić czas. Do tego dochodzi oferta gastronomiczna i bar z napojami.

Weźcie ze sobą przyjaciół, rodzinę i dołączcie do nas, aby rozpocząć letni sezon nad Wisłokiem!

Plan imprez na sezon 2024

Menadżerka "Zapory", Diana Stępak zdradza nam plany lokalu nad Wisłokiem na ten sezon.

We współpracy ze szkołą tańca Shantel planowane są warsztaty taneczne połączone z imprezą taneczną. Ponadto będzie można wybrać się do lokalu na koncerty, m.in. skrzypka i saksofonistów. W trakcie sezonu na pewno pojawi się DJ.

Lokal nawiązał już współpracę z firmą oferującą akcesoria dla psów i do 12 maja będzie można na terenie "Zapory" nabyć różne gadżety dla czworonogów. Rozdawane będą w tych dniach kody rabatowe na zakup psich akcesoriów.