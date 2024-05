Już wkrótce czeka nas Piknik Rodzinny na Osiedlu Zalesie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych!

Organizatorzy pikniku

Atrakcje pikniku

Podczas pikniku czekać będzie mnóstwo rodzinnych atrakcji, między innymi:

występy muzyczne,

taneczne,

lubiane przez najmłodszych zabawy,

konkursy,

dmuchańce,

poczęstunek niespodzianka.

Wydarzeniu towarzyszyć będą również pokazy naukowe oraz zmagania sportowe w gronie lokalnej społeczności.

W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowany kiermasz oraz zbiórka na operację ortopedyczną dla Kacperka, mieszkańca osiedla Zalesie. To świetna okazja do pomocy i spędzenia uroczego dnia z rodziną i przyjaciółmi. Do zobaczenia!

Kacper Śliz – zbiórka publiczna numer 2024/1196/OR Fundacja Serdecznej Pomocy

Rehabilitację Kacperka można również wesprzeć na siepomaga.pl