Rzeszowskie Piwice zapraszają wszystkie zuchy na spektakl Teatru NEMNO "Smok wawelski" w ramach Teatralnej Soboty

Pewnego razu, kolekcjoner znajduje magiczny lewy but. Postanawia odnaleźć but prawy i tak trafia do królestwa Króla Kraka, od którego dowiaduje się, iż jego gród nękany jest przez okrutnego Smoka, który codziennie pożera na śniadanie owcę. Do królestwa przybywają śmiałkowie licząc na wygraną z bestią i zacną nagrodę. Komu uda się pokonać Smoka? Dowiecie się przychodząc na spektakl. - czytamy na oficjalnej stronie rzeszowskiej instytucji kultury.