Przygotujcie się na niezapomniane wrażenia i wyjątkową interakcję z artystami podczas koncertu formacji SIKSA w Rzeszowskich Piwnicach!

O formacji SIKSA

SIKSA to nie tylko zespół muzyczny, to manifest artystycznej odwagi, połączenia osobistych doświadczeń oraz wyjątkowej ekspresji scenicznej. Ich koncerty to intensywne doświadczenie, które łączy w sobie energię koncertu punkowego, poezji performatywnej i tańca współczesnego.

Formacja ta ma na swoim koncie ponad 300 koncertów w całej Europie, występując od małych klubów i skłotów, przez galerie sztuki współczesnej, aż po największe europejskie festiwale. To wyjątkowa szansa na zanurzenie się w ich artystycznym świecie.

„...a diablica gruchnie basem” to najnowszy sezon koncertowy, który zapowiada się jako podróż przez legendy, mity i osobiste historie, opowiedziane przez niezwykłe medium SIKSY - możemy przeczytać na stronie wydarzenie na Facebooku.

Zespół tworzą: