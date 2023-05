W niedzielę w Teatrze "Masce" w Rzeszowie spektakl "Alicja w krainie czarów". To niezwykła sztuka w otoczeniu pięknej scenografii

Premiera spektaklu odbyła się podczas festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2020.

Co może się wydarzyć, kiedy wpadnie się do króliczej nory? Jak to jest, kiedy można głową sięgać gwiazd, a już za chwilę przejść przez maleńkie drzwi? I dokąd te tajemnicze niewielkie przejście prowadzi? Zapraszamy w podróż przez świat niczym nieograniczonej wyobraźni, w którym przewodnikiem będzie Alicja – bohaterka wymyślonej przez Lewisa Carrolla historii, od lat inspirującej artystów na całym świecie i odczytywanej wciąż na nowo. Dziwna herbatka u Zwariowanego Kapelusznika, Marcowego Zająca i Susła, spotkanie znikającego Kota z Cheshire, po którym zostaje tylko wiszący w powietrzu uśmiech, czy niezwykła partia krokieta, to tylko kilka z niecodziennych zdarzeń, które spotkają Alicję w jej podróży przez Krainę Czarów. Każdy krok na tej drodze będzie jednocześnie krokiem do poznania siebie samej.