Mocne riffy i potężne bębny. Gitarzysta KSU zapowiada kooperację z "Oleyem"

Kto zaśpiewa w drugim solowym numerze 38-letniego gitarzysty? Nie jest to już tajemnicą.

- W nowej piosence chciałem połączyć mocne riffy i potężne bębny. Po zarejestrowaniu pierwszych partii gitar uznałem, że wokal „Oleya” z Proletaryatu będzie do tego idealny. Zawsze ceniłem ten zespół, podoba mi się ich energia i nieszablonowe podejście do grania na gitarze. Kawałek będzie miał tytuł „Scenariusze”. Opowiada o wojence, którą toczymy we własnych głowach. Gonitwa natrętnych myśli, przerabianie kolejnych scenariuszy, nakręcanie się rozmyślając o sytuacjach, które miały miejsce dawno temu i są już mało istotne - zdradza Maciej Biernacki.