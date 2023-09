Warsztaty perkusyjne w Jodłowej. Zapisy tylko do 24 września

Aby wziąć udział w warsztatach, należy zapisywać się telefonicznie (tel. 504681902) bądź mailowo: [email protected]. Obowiązuje opłata w wysokości 80 zł. Zapisy trwają do 24 września.

Organizatorami warsztatów jest Bartłomiej Ćwikła, dyrektor Centrum Edukacji Muzycznej Pentatonika w Jodłowej, Jarmuła Music oraz gmina Jodłowa.

Cezary Konrad ukończył studia perkusyjne na Akademii Muzycznej w Warszawie. Muzyczną drogę rozpoczął od gry w zespole Central Heating Trio w 1989 roku. Jako muzyk sesyjny nagrał ponad 150 płyt. Grał z najlepszymi polskimi muzykami, m.in. z Jarosławem Śmietaną, Leszkiem Możdżerem, Wojciechem Karolakiem, Krzysztofem Herdzinem, Tomaszem Stańko, Krzesimirem Dębskim, Zbigniewem Namysłowskim, Andrzejem Kurylewiczem, Piotrem Wojtasikiem, Włodkiem Pawlikiem, Anną Marią Jopek, Piotrem Baronem, Markiem Napiórkowskim, Krzysztofem Ścierańskim, Edytą Bartosiewicz.

Obecnie współpracuje z Krzysztofem Cugowskim w Zespole Mistrzów. Będąc liderem własnych zespołów nagrał trzy albumy: "Meeting in Kraków"- 1995; "One mirror..many reflections"- 2000; "On Classical"- 2015. W latach 1992- 2016 był wybierany najlepszym perkusistą jazzowym w plebiscycie Jazz Top miesięcznika „Jazz Forum”. W latach 2006 -2009 wybrany najlepszym perkusistą Jazz/Latin/funk w ankiecie czytelników miesięcznika Top Drummer.