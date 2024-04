W Rzeszowie ruszyła X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza 2024”

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.wimbp.rzeszow.pl .

Kilka informacji o Czesławie Miłoszu

Po przegranej w kampanii wrześniowej wyjechał do Rumunii. Stamtąd wrócił do Wilna, gdzie przyjął obywatelstwo litewskie. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną uciekł do Warszawy. Tam pod pseudonimem Jan Struć aktywnie uczestniczył w podziemnym życiu literackim.

W latach 1951–1993 przebywał na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce do 1980 był obłożony cenzurą. Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury został w roku 1980.

W 1993 r. Czesław Miłosz na stałe wrócił do Polski. Osiedlił się w Krakowie, w mieszkaniu ufundowanym przez miasto. Zmarł 14 sierpnia 2004 r.

Miłosz jest autorem 18 tomów poezji wydanych za życia oraz niezliczonych antologii oraz wyborów wierszy, Poeta przez 71 lat twórczej działalności – od swojego debiutu w Wilnie w 1933 roku po ostatnie lata życia – podejmował tematy społeczne, egzystencjalne i moralne, zmuszając czytelników do refleksji nad dobrem i złem współczesności. Jego wiersze są pełne głębokich przemyśleń nad ludzkim bytem, przypominając nam, że piękno i prawda pozostają fundamentalnymi wartościami humanistycznymi, niezależnie od epoki czy miejsca.

Jego wizja poezji i literatury, jako źródła nadziei i inspiracji, niech stanowi zachętę do udziału w tegorocznym konkursie poetyckim „O Pióro Pegaza 2024”.