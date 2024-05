Zbuduj „Najciekawszy hotel dla owadów pożytecznych", zatroszcz się o środowisko naturalne i wygraj nagrody!

Domek dla owadów w ogrodzie nie tylko zapewnia schronienie dla naturalnych zapylaczy roślin, ale również owadów, które zjadają różnego rodzaju szkodniki. Dzięki temu można zrezygnować ze środków ochrony roślin, by zwalczać np. mszyce czy przędziorki.

Pożyteczne owady są niezbędne do zachowania równowagi ekologicznej i prawidłowego rozwoju wszystkich roślin. Umieszczając na działce domek dla owadów, można zwabić pszczoły, trzmiele, motyle i inne zapylacze do swojego ogrodu i stworzyć im zaciszne miejsce schronienia i odpoczynku.

Konkurs „Najciekawszy hotel dla owadów pożytecznych"

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII woj. podkarpackiego.

Zasady uczestnictwa w konkursie

Uczestnicy konkursu we własnym zakresie zabezpieczają materiały niezbędne do wykonania domku dla owadów pożytecznych.

Minimalne wymiary domku dla owadów to: 40 cm wysokości, 20 cm głębokości i 20 cm szerokości.

Gotowy domek zostanie dostarczony do dnia 31 maja 2024 r. do siedziby PODR w Boguchwale bądź do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Wykaz adresów powiatowych zespołów znajduje się pod tym linkiem.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej w dwóch egzemplarzach: jedna przytwierdzona do wykonanego domku, a druga przesłana drogą mailową: [email protected] lub pocztą:



Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

Karta zgłoszenia i regulamin znajduje się na stronie internetowej dotyczącej konkursu.