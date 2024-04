Sobotnia akcja ekologów. Pomóż wysprzątać rzeszowski las

Akcja odbędzie się w najbliższą sobotę (6 kwietnia). Wszyscy chętni do udziału w sprzątaniu lasu proszeni są o przybycie w sobotę o godz. 9 pod znak drogowy „koniec Malawy”, stojący na drodze ze Słociny na wzgórze Magdalenka (w Słocinie należy skręcić na ostrym zakręcie w lewo, przy kapliczce św. Rocha, w kierunku Chmielnika).

Celem akcji jest wywiezienie do utylizacji 30 ton śmieci. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą grubych, dużych worków na śmieci i rękawiczek ogrodniczych.

Szczegóły można znaleźć na facebookowym wydarzeniu „Wysprzątamy rzeszowski las”. Sprzątanie lasu rozpoczęło się w marcu. Do tej pory ekolodzy zebrali 15 ton śmieci. Organizatorem akcji jest Barbara Suska (informacje pod nr. tel. 731 225 565). Organizatorka mówi, że jest to już czwarty wyjazd do lasu.

Do tej pory w ekologicznej akcji na pograniczu Rzeszowa, Słociny, Chmielnika, Malawy wzięło udział sto osób. Barbara Suska liczy na to, że zgłosi do niej jakiś właściciel samochodu ciężarowego i pomoże wywieźć śmieci.