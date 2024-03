Działki ROD na Podkarpaciu: Najlepsze oferty z OLX na wiosnę 2024

Ogródki działkowe na Podkarpaciu - gdzie szukać?

Ogródki działkowe na sprzedaż są popularne w województwie podkarpackim, zwłaszcza wśród osób, które chcą miło spędzić czas na świeżym powietrzu i pobawić się w ogrodnictwie. Polski Związek Działkowców (PZD) podaje, że w Polsce jest blisko 5 tys. Rodzinnych Ogródków Działkowych, z których korzysta ok. 4 mln ludzi. Aktualne oferty Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2024 rok można znaleźć na serwisie OLX.pl.

Ceny i warunki sprzedaży działek ROD na Podkarpaciu

Prześledziliśmy oferty ogródków działkowych na sprzedaż wystawionych na portalu OLX.pl. Ceny są różne, w zależności od zadbania poszczególnych ogródków, jakości wybudowanych domów i altanek oraz lokalizacji, a także dostępu do prądu i wody.

Jak zostać działkowcem na Podkarpaciu?

Nie ma wielkich ograniczeń, jeśli chodzi o zostanie działkowcem. Umowę podpisuje się z zarządem danego ogrodu działkowego, albo z osobą zbywającą prawo do danej działki. Uwaga! Nabywca staje się właścicielem jedynie naniesień na danym gruncie, czyli domów i zasadzonych roślin, natomiast w odniesieniu do gruntów przysługuje mu jedynie prawo dzierżawy. Prawo do użytkowania działki rekreacyjnej i status działkowca może nabyć każdy, kto: jest pełnoletni (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w momencie nabywania praw musi mieć ukończone 18 lat), posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.