Najlepsze punkty widokowe w Rzeszowie i okolicach. Skąd oglądać Rzeszów?

Skąd oglądać panoramę Rzeszowa? Oto najlepsze punkty widokowe

Matysówka

Matysówka od stycznia 2019 r. jest dzielnicą Rzeszowa. Dzięki przyłączeniu Matysówki do stolicy Podkarpacia zyskaliśmy piękne wzgórza, z których widać nie tylko panoramę Rzeszowa, ale inne dalekie obserwacje. Spod nadajnika widać nie tylko panoramę Rzeszowa, ale przy dużej przejrzystości powietrza, najlepiej późną jesienią, zimą i wczesną wiosną można dostrzec gołym okiem wierzchołki Tatr. Warunki do obserwacji są lepsze, kiedy drzewa na linii wzroku nie mają liści. Z góry widać również początek miejscowości Krasne, a dokładnie dwie popularne sieci handlowe.

Słocina

Słocina to obecnie dzielnica Rzeszowa. Na pograniczu Słociny i Matysówki znajduje wzgórze Matysa. To doskonały punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na panoramę Rzeszowa. Na górze znajduje się 12 metrowy krzyż. Jest to bardzo popularne miejsca na niedzielny spacer, skąd można podziwiać panoramę Rzeszowa i piękne zachody słońca. Do Krzyża można dojść min. od ul. Szajerów, idąc cały czas prosto najpierw po drodze asfaltowej, a następnie po drodze polnej.