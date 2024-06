Lotnisko Jasionka z Nowym Rekordem: Majowa Liczba Pasażerów Przekroczyła 96 Tysięcy

Lotnisko Rzeszów-Jasionka odnotowało kolejny rekordowy miesiąc. W maju 2024 roku port lotniczy obsłużył ponad 96 tysięcy pasażerów, co stanowi 19-procentowy wzrost w porównaniu do najlepszego dotychczasowego wyniku majowego. Od początku roku lotnisko obsłużyło już ponad 366 tysięcy podróżnych.

Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów, wyraził wdzięczność pasażerom za zaufanie i skorzystanie z oferty lotniska. Zauważył także, że popularne są zarówno loty czarterowe, jak i regularne kierunki wakacyjne, takie jak Alicante czy Zadar. – "Lufthansa, po uruchomieniu drugiego dziennego połączenia do Monachium, odnotowuje świetne wyniki w Jasionce. To fantastyczny prognostyk na dalszą część sezonu urlopowego, gdy dojdą oczekiwane czartery na Majorkę oraz do Tunezji czy Czarnogóry," podkreślił Hamryszczak.

W maju najwięcej pasażerów skorzystało z usług Ryanaira – aż 30 tysięcy. W czartery do Turcji, Egiptu i Grecji wsiadło liczne grono podróżnych, natomiast LOT przewiózł 19,5 tysiąca pasażerów, Lufthansa prawie 8 tysięcy, a Wizzair – 3,7 tysiąca. Popularne kierunki regularne to Warszawa, Londyn, Monachium i Rzym, a w czarterach – Antalia, Sharm el-Sheikh, Heraklion i Hurghada.