Rzeszowski MPWiK z historycznym grantem na modernizację infrastruktury

Sukces na tle kraju

Podczas uroczystości w Warszawie, 18 czerwca, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz prezes MPWiK Marcin Lewandowski podpisali umowę na blisko 130 milionów złotych dofinansowania. To efekt bardzo dobrze przygotowanego wniosku, który w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdobył najwyższą punktację, wyprzedzając inne duże miasta takie jak Warszawa, Poznań, czy Zamość.

-Tak wysoki grant jest efektem bardzo dobrze napisanego wniosku- mówił Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa.

Rzeszowski projekt okazał się drugim co do wartości planowanych inwestycji w Polsce, ustępując miejsca tylko stolicy. To pokazuje, jak ważna dla regionu jest planowana modernizacja i jak duże znaczenie ma ona dla przyszłości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.