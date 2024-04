Rzeszów: Najbardziej przyjazne miasto dla biznesu według Forbesa

Rzeszów na czele rankingu Forbesa

Według najnowszego rankingu magazynu Forbes, Rzeszów wyprzedził takie miasta jak Katowice, Białystok i Gdynię, stając się najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w kategorii miast liczących od 150 do 199 tys. mieszkańców. Ranking ten podzielony był na pięć kategorii, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców: powyżej miliona (Warszawa), 300 tys. – do miliona, 150–299 tys., 50–149 tys. oraz poniżej 50 tys. Do wyznaczenia pozycji miast na liście brano pod uwagę takie czynniki jak liczba rejestracji nowych spółek czy saldo migracji firm.