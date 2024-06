Wotum zaufania dla Prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka

Maraton obrad

Poniedziałkowa sesja rzeszowskiej rady miejskiej była wyjątkowo długa i intensywna. Obrady, które rozpoczęły się wczesnym popołudniem, trwały ponad dziewięć godzin, co świadczy o znaczeniu i wadze podejmowanych decyzji. W sesji wzięło udział wszystkich 25 członków rady, co pokazuje pełne zaangażowanie w proces decyzyjny dotyczący przyszłości miasta Rzeszowa.

Wyniki głosowań

Lista radnych, którzy poparli prezydenta, była zróżnicowana, co świadczy o ponadpartyjnym wsparciu dla jego polityki. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, jak i lokalnych grup "Rozwój Rzeszowa" oraz "Razem dla Rzeszowa". Z kolei głosy przeciwne pochodziły głównie od radnych PiS, co odzwierciedla polityczne podziały w radzie.

Podziękowania Prezydenta Fijołka

Po ogłoszeniu wyników głosowań, prezydent Konrad Fijołek wyraził swoje podziękowania radnym za wyrozumiałość i udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium.

- Zdając sobie sprawę, że dzisiejsze dyskusje, zarówno nad raportem, jak i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu dla wielu z państwa byli ważnymi i każdy z was wyrażał troskę i obawę o losy naszego miasta. Szanując tę troskę i obawę, na pewno postaramy się większość trosk i obaw rozwiać, problemy rozwiązywać wspólnie razem. A dziś dziękuję za tę wyrozumiałość, za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Na pewno taki wynik głosowania, pozytywny wynik, motywuje zarówno mnie osobiście jak i wszystkie służby miasta do dalszej wytężonej pracy. Traktuję ten wynik głosowania również jako pozytywną odpowiedź na zaproszenie do współpracy wysokiej rady. Co będziemy na różnych polach i płaszczyznach codziennej pracy czynić - zwrócił się do radnych po najważniejszych poniedziałkowych głosowaniach prezydent Konrad Fijołek.

Prezydent Fijołek podkreślił również, że pozytywny wynik głosowania jest dla niego motywacją do dalszej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zapowiedział kontynuację współpracy z radą miejską oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów miasta, co jest wyrazem jego determinacji do dalszego działania na stanowisku prezydenta Rzeszowa.