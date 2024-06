Radni Powiatu Rzeszowskiego Udzielili Absolutorium władzom powiatu

„Absolutorium za zeszły rok to również zielone światło dla obecnego zarządu, który będzie konsekwentnie realizował i kontynuował działania podejmowane przez poprzedników. Jeszcze raz deklaruję, najważniejsze dla mnie i moich współpracowników są praca, porozumienie, współpraca” – mówił starosta Krzysztof Jarosz.

Miniony rok był rokiem o tyle niezwykłym dla rzeszowskiego samorządu powiatowego, że kierowało nim w tym czasie dwóch starostów i formalnie dwa Zarządy Powiatu. W październiku zeszłego roku dotychczasowy starosta Józef Jodłowski, piastujący swe stanowisko prawie 18 lat, został wybrany senatorem RP, w związku z czym konieczne były wybory nowego Zarządu Powiatu. Kolejnym starostą, pełniącym funkcję aż do tegorocznych wyborów samorządowych, był Marek Sitarz.

„Pragnę podziękować całej załodze samorządu powiatowego i podległych jednostek. Nasza praca to praca zespołowa. Cieszę się, że została doceniona i że dokonania władz powiatu znajdują zrozumienie i poparcie. Widać, że nasz region się rozwija. Rok 2023 był trudny, ale realizowaliśmy i kończyliśmy wiele inwestycji potrzebnych do polepszenia poziomu życia mieszkańców. To się udało. Życzę swemu następcy owocnej pracy na rzecz powiatu i deklaruję wszechstronne wsparcie” – mówił senator Józef Jodłowski.

W ubiegłym roku nadal bardzo dużą część budżetu Powiatu pochłaniały inwestycje, zwłaszcza drogowe. Największymi były, zakończone w połowie roku, prace przy łączniku autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów-Północ oraz budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej. Obydwie inwestycje kosztowały łącznie ok. 70 milionów złotych. Wiele uwagi poświęcono poprawie bezpieczeństwa drogowego. Powstały kilometry nowych chodników, trwały przebudowy kolejnych odcinków dróg powiatowych.

W 2023 roku Powiat prowadził także szereg inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej i zdrowotnej. Ponad 12 milionów pochłonęły prace renowacyjne zabytkowych obiektów Zespołu Szkół w Tyczynie (całkowita wartość inwestycji to 20 mln zł), 3,6 mln na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Górnie (koszt całej inwestycji to 13,5 mln zł), zaś ponad 7 milionów na przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie (całościowa wartość robót budowlanych to 14 452 125 zł).