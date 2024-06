Mnóstwo okazji na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie

Bogactwo odzieży na każdą okazję

Bazar przy ulicy Dworaka w Rzeszowie to prawdziwy raj dla miłośników mody, którzy cenią sobie zarówno styl, jak i ekonomiczne rozwiązania. Oferta targowiska jest niezwykle bogata – odzież damska, męska i dziecięca w najróżniejszych fasonach i kolorach sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Letnie stylizacje uzupełnione o kolorowe sukienki, spódnice, żakiety, spodnie, spodenki, koszulki, bluzeczki czy też stroje kąpielowe, to tylko część tego, co można znaleźć na licznych stoiskach.

Wśród asortymentu nie brakuje również bogatej oferty butów dla dzieci i dorosłych, dostosowanych do różnych pór roku, a także szerokiej gamy torebek, które dopełnią każdą stylizację. Dodatkowo, bazar oferuje różnorodność bielizny, rajstop, bluzek, swetrów, chust, beretów, leginsów, kamizelek, dresów, czapek, kapeluszy, skarpetek, podkolanówek, szalików, piżam, szlafroków oraz kapci dla dzieci i dorosłych.