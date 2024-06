Działkowcy z Rzeszowa walczą o przyszłość swoich ogrodów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii, każda gmina w Polsce ma obowiązek przygotowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego do końca 2025 roku. Wprowadza ono podział na 13 stref planistycznych, z czego tylko w trzech z nich przewidziano miejsce dla ogrodów działkowych. Jadwiga Brzozowska, dyrektor biura Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie, podkreśla, że nowe przepisy mogą oznaczać koniec dla wielu ogrodów.

- Rozporządzenie zakłada utworzenie 13 stref planistycznych, z których na razie tylko w 3 strefach dopuszcza się istnienie ogrodów działkowych, i to o profilu dodatkowym. Do tych stref należą: strefa z zabudową jednorodzinną, strefa z budownictwem wielomieszkaniowym oraz strefa jako zieleń urządzona - tłumaczy Jadwiga Brzozowska. - Niesie to ryzyko likwidacji tych ROD, które są zlokalizowane na przykład przy cmentarzach, przy ciągach komunikacyjnych lub w strefach przemysłowych.