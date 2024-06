Ostrzeżenie przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi na Podkarpaciu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało ostrzeżenia, które mają na celu przygotowanie mieszkańców na nadchodzące ekstremalne warunki pogodowe. Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego od godziny 14:00 do północy w piątek, 28 czerwca.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, pod wieczór do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad – ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.