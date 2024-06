Wybór Miss Rzeszowa 2024 wywołuje falę hejtu. "To jest niedopuszczalne"

Kontrowersyjny wpis Tomasza Sommera

Tomasz Sommer, publicysta i redaktor naczelny konserwatywnego tygodnika „Najwyższy Czas”, na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) skrytykował wybór Miss Rzeszowa. „Widzieliście Miss Rzeszowa? Tak właśnie wyglądają dziewczyny w tym mieście. Za rok będzie baba z jajami?” – napisał. Choć wpis został szybko usunięty, Sommer kontynuował swoją myśl na portalu „NCz”, twierdząc, że wybór Victorii Forrest to objaw politycznej poprawności i narzucania Polakom multikulturalizmu.

Rasistowskie komentarze i reakcja Victorii

- Nie mogę zrozumieć, że dorosły mężczyzna, osoba publiczna, nawołuje do hejtu. To jest niedopuszczalne - mówiła Miss Rzeszowa.

Pod filmem z wygranej pojawiły się liczne rasistowskie komentarze. Internauci atakowali ciemną karnację Victorii, poddawali w wątpliwość jej polskie pochodzenie i drwili z Rzeszowa, umieszczając go na mapie Afryki. Victoria zareagowała na TikToku, wyrażając swoje zranienie i szok wobec hejtu, który ją spotkał.

Głos w obronie Victorii

- Piękna, młoda kobieta, Polka, została Miss Rzeszowa. A na Twitterze taki „komentarz”. Co wy macie we łbach? - pisała Lis. Justyna Haberka, Polska Miss 2023, również wyraziła swoje oburzenie i wsparcie dla Victorii, apelując o kulturę i szacunek wobec uczestniczek konkursu.

Działania organizatorów i psychologiczne spojrzenie na hejt

Organizatorzy konkursu Miss Rzeszowa zdecydowali o przekazaniu sprawy do kancelarii prawnej i złożeniu zawiadomienia do prokuratury. W swoim oświadczeniu podkreślili, że Victoria jest obywatelką Polski i zasługuje na szacunek. Psycholog społeczny, dr Henryk Pietrzak, wyjaśnia, że hejterzy często czują się lepsi, zohydzając innych, co podnosi ich samoocenę. W przypadku Victorii, hejt ma dodatkowy wątek ksenofobiczny i rasistowski, związany z narracją zagrożenia migrantami.

Victoria Forrest zapowiedziała, że nie zamierza pozwolić na bezpodstawną krytykę i przykre komentarze dotyczące jej wyglądu i pochodzenia, a wsparcie, które otrzymuje, dodaje jej sił w walce z hejtem.