II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie będzie świętowało w październiku 120 lat istnienia.

Uroczystości odbędą się w auli. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy absolwenci II LO. Jest już znany plakat jubileuszowy. Jego autorem jest prof. Wiesław Grzegorczyk, absolwent II LO. Pokazuje on, jak przez charakterystyczną bramę od ul. ks. Jałowego wchodzą do Liceum larwy, a wylatują kolorowe motyle.

W programie 12 października znajdują się: uroczysta akademia (godz. 15); zwiedzanie szkoły oraz wystaw (godz. 17); poczęstunek (17.30); spotkania absolwentów w klasach z kolegami oraz nauczycielami, wręczenie pamiątkowych dyplomów uczestnictwa.

Chęć udziału w imprezie należy przesyłać na adres: [email protected]. Koszt wynosi 50 zł. Wpłat z dopiskiem ,, Jubileusz” należy dokonywać na konto Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FOXBALL, działającego przy II LO, nr konta: 97917610222003002314460001.

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie to jedna z najstarszych szkół w mieście, założona w 1903 roku decyzją cesarza Franciszka Józefa I. W styczniu 1904 roku wydano zarządzenie, aby II Gimnazjum zostało utworzone poprzez wyłączenie z istniejącego I Gimnazjum po 2 oddziałów z klas I-IV i po jednym oddziale z klas V-VIII, łącznie 496 uczniów. Pierwsze grono nauczycielskie liczyło 21 osób wraz z dyrektorem. Tworzyli je nauczyciele przeniesieni z różnych miast zaboru austriackiego.

Po 113 latach od tych wydarzeń w szkole przy ul. Ks. Jałowego pracuje ponad 70 nauczycieli, którzy czuwają nad rozwojem prawie 1200 uczniów, uczących się w 30 oddziałach.