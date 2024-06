Mieszkańcy walczą o ciszę przy stacji Staroniwa

Mieszkańcy ulicy Akacjowej w Rzeszowie od momentu uruchomienia hali serwisowej PKA Polregio przy stacji Staroniwa borykają się z problemem hałasu. Hala, która jest nowoczesnym zapleczem do serwisowania pociągów, przyniosła ze sobą nie tylko postęp technologiczny, ale i znaczące pogorszenie jakości życia lokalnej społeczności.

- Od chwili oddania tej inwestycji jesteśmy narażeni na ciągły stres spowodowany nadmiernym hałasem emitowanym przez pociągi wjeżdżające i wyjeżdżające z hali. Uciążliwość tego obiektu wynika z całodobowej pracy stacji serwisowej, co utrudnia nam normalne życie. Do tego wszystkiego dołącza się przeraźliwy odgłos, pisk o bardzo wysokiej częstotliwości, jaki wydają hamulce składów, które zatrzymują się bezpośrednio przed wjazdem do hali. Dodatkowo, przed każdym wjazdem i wyjazdem z hali, pociąg emituje sygnał dźwiękowy o głośności dochodzącej nawet do 125 db., co sprawia, że jesteśmy regularnie, kilka, a nawet kilkanaście razy w nocy wybudzani ze snu - informuje Piotr Domin z ul. Akacjowej.