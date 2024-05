Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Łukasz Różański nie zdołał obronić pasa mistrza świata federacji WBC w kategorii bridger. W rzeszowskiej hali Podpromie, już w pierwszej rundzie, pokonał go Lawrence Okolie.

Rok temu znokautował Babicia, dziś na drodze do obrony mistrzowskiego pasa stanie mu Lawrence Okolie. Łukasz Różański broni w Rzeszowie pasa mistrza świata federacji WBC w kat. bridger (101,6 kg). Po wczorajszej ceremonii ważenia pokazał jak duże jest jego dodatkowe – rodzinne wsparcie. Na rękach trzymał również swojego syna – Stanisława - który urodził się 7 kwietnia tego roku.

W niedzielę 26 maja przypada Dzień Matki. Podpowiadamy gdzie zabrać swoją mamę, by miło spędzić czas. Szykuje się również wiele wydarzeń skierowanych dla rodzin z dziećmi. Jakie jeszcze wydarzenia kulturalne odbędą się podczas zbliżającego się weekendu?

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Dębicy 2024, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Pogórzańska Nuta w Dynowie, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, 21. Wyścig Górski Prządki. Szczegóły w naszej galerii.

Jury wyłoniło zwyciężczynie w każdej kategorii pokoleniowej. Panie zdobyły tytuł Kobieca Twarz Podkarpacia i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji.

Rada Osiedla Drabinianka oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy podczas Dni Osiedla Drabinianka. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 roku. Zabawa rozpocznie się już od godziny 14:00.

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska-Południe w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają dzieci, rodziców oraz seniorów do wspólnej zabawy podczas Dni Osiedla Krakowska-Południe.

Czy może być lepszy sposób na to, by odkryć uroki miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się z centrum Rzeszowa, żeby podziwiać panoramę miasta w pełnej okazałości.

Zakończył się wieczór z malarstwem i poezją Krystyny Perlak w Osiedlowym Klubie "Akwarium" przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie. Pełna sala uśmiechniętych kobiet z pasją i niemniej artystycznych postaci męskich. Fotografie z wydarzenia będą zapisem wszystkich emocji, którymi przesycona była sala OKK "Akwarium".