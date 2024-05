Łukasz Różański nie obronił tytułu mistrza świata! Zdjęcia

- Po drugim ciosie, w tył głowy nie wróciłem do siebie i było... po wszystkim. Okolie był silny, zadawał silne ciosy, było czuć tę różnicę wagi, jaka była między nami (w dniu walki Okolie był kila kilogramów cięższy od Łukasza). Była trema - mówił Łukasz.

Różański dodał również:

- Chciałem wyzwania. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądało. Wiedziałem, że to będzie trudna walka, ale nie myślałem, że się skończy w pierwszej rundzie. Co mogę powiedzieć? Przepraszam.