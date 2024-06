Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W rzeszowskiej Fosie zorganizowano dzisiaj pchli targ. Trzeba przyznać, że takie małe targowiska z używanymi produktami mają wielu zwolenników. Można tam znaleźć prawdziwe perełki w stylu vintage lub produkty pamiętające czasy PRL, lat 90. i 2000. Co najczęściej kupowali rzeszowianie?

Jutro pierwsza niedziela lata. Jak ją spędzić? Rada Osiedla Budziwój oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy na Dniach Osiedla Budziwój. Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji, więc warto razem spędzić ten czas na Dniach Osiedla Budziwój.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu rzeszowskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.