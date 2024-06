NFZ zaprasza na 4 dni zdrowia, podczas których specjaliści aż z sześciu dziedzin udzielą darmowych porad i wykonają darmowe badania

Nie zostawiajmy naszego zdrowia na pastwę losu, zadbajmy o nie gdy jeszcze jest to możliwe – zachęca Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ. Pamiętajmy również, że nasze dzieci obserwują nas i same – gdy będą dorosłe – będą tak postępować. Jeśli nauczymy ich gdy są małe, że o zdrowie trzeba dbać, to gdy dorosną same o to zadbają i przy okazji przypilnują nas – wtedy już starszych ludzi - czytamy na stronie Podkarpackiego NFZ.