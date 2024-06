Malawa: Tragiczny finał kłótni między sąsiadami. 73-latek oskarżony o śmiertelne pobicie

Dramatyczne wydarzenia w Malawie

Kazimierz B. chwycił nóż kuchenny i zadał Zenonowi P. kilkadziesiąt uderzeń w głowę, szyję, twarz, plecy, powodując u niego rany kłute i cięte, czym doprowadził do narastającej niewydolności krążenia u pokrzywdzonego, spotęgowanej jego przewlekłymi chorobami” – poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, między sąsiadami doszło do kłótni, a następnie szamotaniny. W pewnym momencie Kazimierz B. miał sięgnąć po nóż kuchenny i zadać Zenonowi P. kilkadziesiąt ciosów w różne części ciała. Uderzenia te doprowadziły do śmiertelnych obrażeń, a sprawa szybko trafiła pod lupę śledczych.

W spokojnej, podrzeszowskiej miejscowości Malawa doszło do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 73-letni Kazimierz B. jest oskarżony o śmiertelne pobicie swojego 56-letniego kolegi, Zenona P. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 16 na 17 września 2023 roku. Mężczyźni mieli spędzać czas na ganku domu Kazimierza B., gdzie spożywali alkohol. Niestety, wieczór przyjaźni przerodził się w noc pełną przemocy.

Śledztwo rzuca nowe światło na sprawę

Prokuratura zarzuciła Kazimierzowi B. nie tylko śmiertelne pobicie, ale także pozostawienie Zenona P. bez jakiejkolwiek pomocy. Pokrzywdzony, mimo poważnych obrażeń, próbował samodzielnie dotrzeć do swojego domu. Niestety, na drodze dojazdowej do posesji stracił przytomność i zmarł.

Po całym zajściu Zenon P. przemył swoje rany, które jak ustalono, nie były głębokie, i opuścił teren posesji Kazimierza P., usiłując dotrzeć do swojego domu, jednak na drodze dojazdowej stracił przytomność i w tym miejscu doszło do jego zgonu” – zaznaczył prokurator.

Oskarżony w areszcie. Nie przyznaje się do winy

Kazimierz B. został zatrzymany przez policję tego samego dnia, w którym odnaleziono ciało Zenona P. W toku śledztwa mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Oskarżony potwierdził jedynie, że spożywał alkohol w towarzystwie pokrzywdzonego i że doszło między nimi do nieporozumień.

Stwierdził jednak, że nie pamięta kluczowego przebiegu zdarzenia, a Zenon P. opuścił teren jego posesji o własnych siłach, po czym Kazimierz B. położył się spać” – przekazał rzecznik prokuratury.

Od momentu zatrzymania Kazimierz B. przebywa w areszcie. Sąd na wniosek prokuratury kilkukrotnie przedłużał jego areszt. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności co najmniej na pięć lat, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Jest to tym bardziej możliwe, że Kazimierz B. nie był dotychczas karany, co może wpłynąć na surowszy wymiar kary.