Tuomas Sammelvuo trenerem Asseco Resovii Rzeszów

Doświadczenie i osiągnięcia

Tuomas Sammelvuo zakończył karierę zawodniczą w 2013 roku i od tego czasu z powodzeniem działa jako trener. Od 2013 do 2018 roku prowadził reprezentację Finlandii, a w 2016 roku objął posadę trenera Kuzbassu Kemerowo, czołowej drużyny ligi rosyjskiej. W 2019 roku przeniósł się do Zenitu Sankt Petersburg, z którym odnosił sukcesy do 2022 roku. W latach 2019-2022 prowadził reprezentację Rosji, zdobywając Ligę Narodów oraz srebrny medal olimpijski w Tokio.