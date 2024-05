Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Rzeszów, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W piątek popołudniu na granicy Rzeszowa i Tyczyna doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Karetka pogotowia zabrała kierującego jednośladem do szpitala na szczegółowe badania.

Z informacji z 47 sądów okręgowych w Polsce wynika, że w pierwszym kwartale 2024 roku wpłynęło do nich przeszło 21,1 tys. pozwów rozwodowych. To o 5,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków zarejestrowano nieco ponad 20 tys.

Wybraliśmy się na rzeszowskie targowiska, m.in. na Targową i Plac Balcerowicza, by sprawdzić, ile zapłacimy za wybrane przez nas warzywa i owoce. Sprawdźcie nasze zestawienie cen!

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Noc Muzeów, Food Truck Festivals w Tarnobrzegu, Imieniny Iwonicza-Zdroju, Powiatowy Dzień Strażaka w Nisku, Starych Potraw Smak i Urok w Błażowej. Szczegóły w naszej galerii.

Na osiedlu Staromieście w Rzeszowie planowana jest budowa czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego na działkach pomiędzy ul. Krogulskiego a ul. Borową. Inwestor, który stoi za projektem, dysponuje już prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, co wywołuje obawy i sprzeciw mieszkańców.

Jakie wydarzenia kulturalne odbędą się podczas zbliżającego się weekendu? Sobota będzie należała do Nocy Muzeów, ale to nie wszystko. Podpowiadamy jak miło i pożytecznie spędzić czas z kulturą w Rzeszowie.

Tysiące roślin w jednym miejscu będzie można zobaczyć już w sobotę 25 maja. Tego dnia w Galerii Rzeszów odbywać się będą Wielkie TARGI ROŚLIN.

W uroczystej atmosferze, w obecności wojewody podkarpackiego, Teresy Kubas-Hul, odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Wyróżnienie to, nadane postanowieniem Prezydenta RP, jest formą docenienia ich długoletniej, wytrwałej służby na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz powiatowych urzędów pracy na terenie województwa. Medale za Długoletnią Służbę to symbol uznania dla tych, którzy przez lata swojej pracy przyczyniali się do rozwoju regionalnego rynku pracy, pomagając wielu osobom w znalezieniu zatrudnienia i wsparciu zawodowym.