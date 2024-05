Galeria Rzeszów razem z Kwiaciarnią „Cuda Wianki” zapraszają na Wielkie TARGI ROŚLIN!

W sobotę, 25 maja Galeria Rzeszów stanie się zielonym Sercem Miasta! W jednym miejscu będzie można zobaczyć, ale także nabyć wiele gatunków roślin.

Na targach każdy znajdzie ciekawe rośliny doniczkowe do domu czy na taras. Wśród nich nie zabraknie roślin kwitnących. Targi organizowane są w przeddzień Dnia Matki, więc to świetna okazja by zaopatrzyć się w ulubione kwiaty dla swoich mam, na przykład storczyki, cyklameny perskie czy kalanchoe - mówi Mateusz Szymonik, właściciel kwiaciarni "Cuda wianki".