Targi Pracy w G2A Arenie, to szansa na nową ścieżkę zawodową

Uczestników na wejściu przywita tysiące ofert pracy w różnych branżach, praktyk, a także staży, które otworzą wiele nowych możliwości. Jednym z najważniejszych elementów targów będą bezpłatne warsztaty. Ośmiu ekspertów poprowadzi sesje na temat budowania marki osobistej, robotyki, automatyki oraz motywacji zawodowej. To doskonała okazja dla uczestników, aby zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, która może zdecydować o ich przyszłości zawodowej.

Organizatorzy zapowiadają również inne atrakcje, takie jak warsztaty dotyczące autoprezentacji, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej oraz omówienie najnowszych trendów na rynku pracy. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę na temat oczekiwań pracodawców i skutecznych strategii aplikacyjnych.

Warto podkreślić, że udział w targach jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym, darmowym zapisaniu się przez formularz internetowy: tutaj.

Jeśli obecnie poszukujesz pracy, te targi to doskonała okazja, aby spotkać się z przedstawicielami różnych firm, zasięgnąć porad od doświadczonych specjalistów i być może znaleźć pracodawcę, którego właśnie szukasz. Nie przegap tej unikalnej okazji na nowe możliwości zawodowe.