Escapetruck w Rzeszowie. Nietypowy projekt mający na celu edukowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej handlu ludźmi

Organizatorami projektu jest holenderska policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Rzeszów KMP.

W Rzeszowie Escapetruck będzie dostępny 23 maja w godz. 10-18, na parkingu przy ul. Podpromie.

Zaproszeni uczniowie szkół średnich w Rzeszowie będą mogli sprawdzić się w nietypowej, sztucznie wykreowanej rzeczywistości, która jednak odzwierciedla realia osób porwanych na rzecz pracy przymusowej, wykorzystania seksualnego czy handlu ludźmi.

Zadaniem uczestników będzie wydostanie się z escape roomu. Klucz do wyjścia ukryty będzie w zagadkach dotyczących losów osób, które padły ofiarami handlu ludźmi. Scenariusze zostały opracowane o prawdziwe historie.

Mimo że projekt jest tylką grą, to realnie odzwierciedla prawdziwe warunki, w których przetrzymywane były ofiary.

Handel ludźmi, to przestępstwo o globalnej skali. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. Obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi jest wykorzystanie do pracy przymusowej, drugą z kolei jest zmuszanie do pracy w sex biznesie.