Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Tysiące wiernych na koncercie "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie. Niesamowity koncert przyciągnął nie tylko tysiące Rzeszowian ale również wiernych z całej Polski! Pierwszy raz to wielkie spotkanie muzyczne dobyło się w 2003 roku i na trwale wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń Rzeszowa. Koncert odbywa się w Parku Sybiraków i transmitowany jest na żywo do wielu krajów na świecie.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Reggae nad Wisłokiem 2024 w Rzeszowie, Zew Się Budzi Festiwal 2024 w Lesku, Zlot Motocyklowy w Kolbuszowej, XV Parada Konna w Żarówce, Jarmark Folklorystyczny w Sanoku, Otwarcie Pory Zdrojowej - Iwonickich Wspomnień Czar w Iwoniczu-Zdroju, Dni Gminy Solina. Szczegóły w naszej galerii.

Marzysz o idealnej stylizacji na komunię, wesele, a może na romantyczną randkę. Na targowisku przy Dworaka czeka na Ciebie bogactwo wyboru: od zachwycających sukienek, przez szykowne żakiety, po oryginalne buty i torebki. Przejrzyj naszą galerię i zobacz, co się w ostatnim czasie chętnie sprzedaje na targowisku.

Targowisko przy ulicy Dworaka w Rzeszowie od wczesnych godzin porannych pełne ludzi. Można dziś kupić odzież damską, męską i dziecięcą, które doskonale uzupełniają wiosenne i letnie stylizacje. Są sukienki, spódnice, bluzki, dżinsy, dresy, spodnie,, półbuty, klapki, torebki i mnóstwo innych rzeczy. Zobacz, co się sprzedaje na targowisku przy ul. Dworaka.

Targi Terrarystyczne Exoticarium Rzeszów skierowane były do wszystkich początkujących, jak i zaawansowanych entuzjastów terrarystyki, akwarystyki i botaniki. Dla dzieci spotkanie z egzotycznymi zwierzętami było z pewnością niepowtarzalną okazją do kontaktu z dziką przyrodą i dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń.

Światowy Dzień Hamburgera obchodzimy 28 maja. Jeśli jesteś zagorzałym fanem tego dania, to obowiązkowo musisz zjeść hamburgera w jego święto. Podpowiadamy jakie są najlepsze i najciekawsze burgerownie w Rzeszowie. Tu możesz świętować nie tylko w Światowy Dzień Hamburgera

Na uroczystości komunijne dominują delikatne i subtelne stylizacje. - Klasyczny french manicure pozostaje popularny, z delikatnymi białymi końcówkami na naturalnej płytce paznokcia, co dodaje elegancji i świeżości. Pastelowe kolory, takie jak pudrowy róż, mięta, lawenda czy błękit, są również bardzo modne - podkreśla Katarzyna Gieroń, stylistka paznokci z Rzeszowa.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Dębicy 2024, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Pogórzańska Nuta w Dynowie, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, 21. Wyścig Górski Prządki. Szczegóły w naszej galerii.

Czy może być lepszy sposób na to, by odkryć uroki miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się z centrum Rzeszowa, żeby podziwiać panoramę miasta w pełnej okazałości.

Zakończył się wieczór z malarstwem i poezją Krystyny Perlak w Osiedlowym Klubie "Akwarium" przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie. Pełna sala uśmiechniętych kobiet z pasją i niemniej artystycznych postaci męskich. Fotografie z wydarzenia będą zapisem wszystkich emocji, którymi przesycona była sala OKK "Akwarium".

Kilka dni temu w Spichlerzu w Boguchwale, odbyło się uroczyste wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji jubileuszu "Złotych Godów”, czyli 50 lat małżeństwa. W tym roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało 7 par z terenu Gminy Boguchwała.